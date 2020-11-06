美國總統大選結果混沌不明，比特幣卻出現大漲，攻上15000美元大關，再挑戰16000美元大關，寫下2018年1月以來的新高價位。比特幣6日亞洲早盤更漲至15,927美元。區塊鏈概念股如板卡的撼訊(6150)、青雲(5386)、映泰(2399)、承啟(2425)等股價均出現大漲，其中撼訊盤中鎖住漲停價60.7元。

由於各國政府在新冠病毒疫情期間推出空前的刺激措施，而央行又維持低利率的寬鬆貨幣政策，這使得虛擬貨幣較美元這類法定貨幣更具吸引力。除比特幣外，萊特幣和瑞波幣也都同步走高。

據統計，2019根據虛擬貨幣市值排名前五的加密貨幣，第一名：比特幣-Bitcoin-市值1800億美元，第二名：以太幣-Ethereum-237億美元，第三名：瑞波幣-XRP-市值133億美元，第四名：萊特幣- Litecoin-市值58億美元，第五名：比特幣現金-Bitcoin Cash (BCH)-市值-55億美元。

加密貨幣挖礦需求熱度高，使得礦工們自行更改BIOS，造成最近板卡業者的維修糾紛升高。業者指出，密切關注挖礦對顯卡價格的波動狀況，謹慎看待相關商機，若比特幣報價續強，正面看待對顯卡出貨挹注。

值得留意的是，搭載新晶片的螞蟻礦機其綜合效能佳，成為比特幣、以太幣等大宗加密貨幣目前挖礦主流設備，螞蟻礦機也是全球市佔率第一的加密貨幣挖礦機品牌，市佔率約為70%。螞蟻礦機採用比特大陸設計的ASIC晶片，由台積電(2330)負責生產。所有晶片均以BM字頭作為型號。每一步礦機裡都有3至4塊的電路板，電路板上則有數十塊晶片，因此每一部螞蟻礦機都只能夠用以挖掘一種或多種利用相同算法的加密貨幣。

(時報資訊)