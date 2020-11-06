繼治安會報遭爆逾1年未開後，行政院兒權小組也被抓包已7個多月未開會，連委員都沒聘任。對此，行政院長蘇貞昌今再度把球踢給「病毒」，他說，這是因疫情不明、情勢險峻，他才以身作則要求少開會議。然而，對於國民黨立委今再度杯葛施政報告，他說，不工作領高薪，這毫無道理。

為要求行政院對萊豬開放政策向國人道歉，國民黨立法院黨團今第七度杯葛蘇貞昌在立法院的施政報告。對此，蘇貞昌今一早到立法院就炮轟說，施政報告的書面資料早已送至立院，質詢則是立委的權利也是工作，但國民黨占領議場不工作還領高薪，放棄自己的權利，還要認真工作的公務員下台，這是本末倒置、毫無道理。

儘管蘇貞昌炮轟在野黨「領高薪不開會」，但近期以來，馬來西亞女大生在台遭殺害後，行政院才被揭露從去年10月後就不曾開過治安會報，甚至連食安會報、國家永續發展委員會、毒品防制會報等，至少10個同等級的會議也都呈現停擺狀態。

如今，依照行政院「兒童及少年福利與權益推動小組設置要點」規定，每4個月須召開1次的兒權小組會議，自3月後就不曾開過會，連本應該6月接任的第4屆委員，直到現在都尚未取得聘書。

面對外界質疑行政院「領高薪不開會」，蘇貞昌說，不明的新冠肺炎持續發作，在疫情不明、情勢險峻的情況下，行政院是以身作則，要求盡量減少大型會議與活動，很多大家一起討論的會議都改為機動召開，變成化整為零的專案會議。

蘇貞昌說，雖然沒有定期召開大型會議，但仍有更多不停的密集會議，那怕像國民黨立委霸佔議場，他也會在休息室找相關部會首長交換意見。至於兒權小組的委員，會在疫情穩定後聘請，一切交由衛福部作業中。

(中時 )