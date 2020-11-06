日本老牌遊戲巨頭任天堂周四大幅將其招牌遊戲主機Switch本會計年度預期銷量上調，由1900萬部變2400萬部，在美國、日本股價都應聲暴漲，美股收漲6.16%、報72.70美元，今天(6日)在日經指數也開盤跳高逾3%，一度衝破6萬日圓，至台灣時間上午9時55分漲幅仍有3.11%、暫報59710日圓。

任天堂會計年度每年4月1日開始，因此本年度是算到明年3月31日截止，該公司之前一直拒絕上調預期Switch銷量，原因是擔心新冠疫情導致大量人口宅在家的需求可能無法持續，但歐美疫情惡化程度甚至超過春季巔峰期，促使任天堂終於鬆口。

除上調Switch預期銷量外，任天堂截至9月30日的第2季度財務報告也很亮眼，淨利2914億日圓，較去年同期940億日圓相比增幅逾2倍。

美國尚未跟進歐洲陸續再採取禁足令腳步，但近期單日確診人數屢創新高，專家預期仍必須採取行動，這意味許多民眾娛樂選擇仍然受限，加上可預期的感恩節、聖誕節購物旺季，任天堂大幅將Switch預期銷量上調500萬部甚至有人認為還是偏保守的估計。

(中時新聞網)