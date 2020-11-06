就算外界針對公鹿當家球星「字母哥」阿提托康波跳槽謠言從未停過，根據《ESPN》記者洛維6日報導，公鹿很有信心跟字母哥完成5年2.2億到2.5億美元之間的續約，更列出不少考慮招募球員名單，但其中不包含雷霆後衛保羅。

畢竟阿提托康波只能跟公鹿續簽頂薪合約，假如他跟其他球隊簽約的話，最多只能簽下4年1.4億到1.6億美元合約，光從經濟原因考量，字母哥續留公鹿機率確實偏高，更重要的是，公鹿就算沒跟字母哥續約，也會讓他打完下個球季。

為了增添阿提托康波續留公鹿的機率，公鹿自然必須在休兵期間積極補強，目前最先鎖定的是波達諾維奇、哈里生巴恩斯兩名國王前鋒，溜馬射手歐拉迪波也在審慎考慮名單之中，但歐拉迪波不僅公鹿想搶，熱火、籃網等隊也有興趣。

只是先前謠傳公鹿考慮找來保羅跟阿提托康波聯手，洛維表示這筆交易對於公鹿毫無吸引力，公鹿管理階層甚至沒有打過電話給雷霆談判，原因出在保羅身背「毒藥合約」，公鹿很難擁有足夠薪資空間找來保羅，這筆交易當然只能說說而已。

(中時 )