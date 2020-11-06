PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

PTT網友留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

美國總統大選雖仍在開票階段，但原本形勢一度看好的川普，在多個搖擺州瞬間遭到翻盤；民主黨總統候選人拜登今日宣示，他無疑將成為最後贏家。網友收集了開票前各大「挺川狂言」截圖，包括PTT政黑板板主Kero、卡神楊蕙如、民進黨立委蔡易餘、基進黨立委陳柏惟 、高雄市議員黃捷、「罷韓四君子」張博洋、桃園市議員王浩宇、經濟學家吳嘉隆、焦糖哥哥陳嘉行等共34人，痛批：「為什麼台灣川粉這麼暢秋？」

網友lovebxcx在PTT論壇發表文章《為什麼台灣川粉這麼暢秋？？》內容包括PTT政黑板板主Kero在10月31日曾發文，寫道：「川普輸我吃屎，這樣可以嗎？我政黑板主沒在跟你543的，哪像那些跟我賭垃圾柯韓粉，我寄信給他們催祭品沒一個敢回。2020川普一定穩！佛州、俄州、賓州，全贏！就是那麼簡單！」卻在11月4日川普選情「大逆轉」後表示：「哦，我不會吃！這種垃圾結果我不認！擺明就是做票吃X小？兩小時回來1%做10萬，整個威斯康辛才600萬，1%才6萬，然後灌10萬回來，我X你X擊敗。等逆轉裁判大法官啦！」

楊蕙如11月4日在臉書亢奮發文：「佛州厄州德州賓州川普拿下！密蘇里肯薩斯州川普拿下！北卡賓州川普拿下！就跟你們說了！」並特別標示「2020川普會贏！」同日，蔡易餘在臉書刊出自己戴著川普口罩、雙手比讚的照片，寫著「我川威武！」另外一篇文章則寫著：「川普橫掃搖擺州！打臉所有民調公司！」

不僅如此，陳柏惟11月4日在臉書發文：「『委員關於美國選舉有什麼看法？台灣應如何應對變局？』『川留，不習』。」黃捷更在本文下方留言，表示：「今晚找委員跟喬一起來高雄吃汕頭火鍋。」

此外，黃創夏11月4日在臉書發文：「接下來民主黨該檢討的是：為什麼會推出喬．拜登？Errrr⋯⋯怎麼和國民黨好像！」並在文末附上「翻白眼」的表情符號。吳嘉隆11月2日在臉書發文：「我就話講在前頭了，川普會贏得乾淨俐落！根據一些網路流量預測，以及各種「另類指標」的交叉比對，我整理出2020年美國總統大選最可能出現的情況如下：1、川普輕鬆贏得連任！2、川普在普選票與選舉人票是雙雙獲勝！3、川普的選舉人票將比上次贏得更多！（很可能會超過我之前的期待）4、由於川普是大勝，投票日不會有所謂的開票爭議，也完全不需要動用大法官來表決！（說明：川普領先的票數夠多，使得郵寄選票部分完全不會影響結果）今天是2020年11月1日，留此做為將來的對照！補記：美國選民會表現出他們的水平給大家瞧瞧。中共這次會輸得不服氣都不行。選後，川普會快馬加鞭做他心中想做的事，不再客氣了）。」

他們在開票前、開票當日川普慘遭「大逆轉」前的種種狂言，對照後續情勢的峰迴路轉，形成極大諷刺；事後有些人落寞，有些人死不認帳，有些人上演「髮夾彎」，有些人則怪起一切都是「美國的陰謀」，形成一幅最寫實的眾生相，打臉之響更成就了反方的「史上最強逆襲」。

文章一出，討論熱烈，其他網友紛紛回應：「你是整理多久」、「這是笑話大集吧」、「你跟大家說民進黨沒指示挺川，我不相信」、「怎麼剛好都那麼有默契挺川反拜呢」、「報告：沒有押寶！完全沒有押寶！」「看這麼多白癡貼文不會很痛苦嗎」、「這篇有聲音，滿滿打臉的聲音」、「自以為是、自大、不要臉，全部都體現在他們身上」、「你這篇要收進精華區，太經典了」。

(中時新聞網)