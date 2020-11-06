桃園市龍潭區的1座運動公園，近日被民眾發現樹下、土壤旁，被投放含有劇毒的老鼠藥，讓她直呼實在太誇張，若毛孩及幼童不慎誤食，後果恐不堪設想。龍潭區公所獲報後，已派員進行全面性巡查，並掃除地面藥物，以免發生憾事。

占地5公頃的龍潭運動公園，設有網球、籃球場等區域，功能多元，是地方重要的休憩核心，不少民眾會帶家中毛孩和妻小來散步。不久前，李姓民眾到公園遛狗，發現狗狗在樹下嗅聞時，突然瘋狂甩頭和流口水，就醫後雖無大礙，但直覺可能與藥物有關。

李姓民眾事後重回現場，定睛一看才發現，原來土壤表面處被放置不明碎塊，拿去藥局確認為老鼠藥後，便熱心拾起以防誤食情形發生。周邊住戶知情後，除擔心家中幼童會往嘴巴塞外，也痛批投藥者太過狠心，未經考慮就在公共場合放藥，缺乏公德心；但也有人緩頻，或許對方是為了抑制公園內老鼠繁殖，以防孩童被咬傷進而感染病毒。

龍潭區公所民政課承辦員劉得懿獲報後，立刻派員至現場進行全面性巡檢，勘查藥物可能散落地點，確認只有樹下、土壤處較多後，已於3日委請清潔廠商掃除。他澄清，老鼠藥並非公所投放，通常公家機關多在鼠疫猖獗時投藥，且投藥前會事先通知民眾並設置告示牌，善盡告知責任。

依據過往案例，倘若民眾、家寵發生誤食意外，欲揪出投藥者、循法律途徑時，動物部分動物保護處會依動物保護法開罰，人的部分警方則會先行釐清案情，確認當事人是否有「蓄意毒害」之意，作為衡量，再依刑法過失危險罪送辦。

(中時 )