除了做米食、香包外，具驅邪功能的艾草還能做線香！看準環保商機的桃園市龍潭區高原社區發展協會，將本土艾農自產的艾草磨成粉，均勻包裹於香蕊外，燃燒時整間屋子都能聞到艾草香，既鎮神又舒心，鄰里笑稱拜拜還能順道驅蟲，真是「一兼二顧」。

人稱藥草綠寶石的艾草，有殺菌、驅蚊的功效，傳統社會認為艾草能避邪，還會拿來製作香包、精油來去除晦氣。多年前，高原里一反眾人印象，以「艾草」作為主角，創立香艾工作坊，發展獨樹一幟的天然農作，還製作安枕包、艾草饅頭等周邊商品，期能帶動地方產業發展。

近期，工作坊在「線香」研發上大搞創意。高原里長、社區發展協會總幹事黃玉琴說，新研發的「祈艾香」，是將香蕊裹上艾草粉和楠木粉，禮佛、坐禪時，屋內便會瀰漫淡淡艾草香，還能達到驅蟲功效，民眾讀書、靜坐時也能點放1支，既鎮神又舒眠，達到身心放鬆。

黃玉琴也說，現代人注重天然和環保，協會選用的艾草粉為本土自產，線香也不會參雜化學藥劑，無毒又不刺鼻，為所有使用者提供最自然、純淨的香製品。且艾農和工作坊成員開放二度就業者參與，線香賺來的收益還能回饋社區，提供關懷據點及發展協會所用，落實社會責任。

(中時 )