桃園市平鎮區復旦路二段車水馬龍，周邊又有商店、醫療院所，人行需求逐漸提升，但該處長期未規畫人行空間，導致人車爭道、險象環生。市府交通局前往現勘後，決定將車道縮減，利用路肩繪設長約130公尺的標線型人行道，保障行人通行安全。

復旦路二段為連接中壢及平鎮市區主要道路，加上周邊鄰近聯新國際醫院、復旦高中、平鎮褒忠祠及眾多商家，平日往來車流眾多，尖峰時期更是塞得水洩不通，時常出現人車爭道的情況，過去也曾發生數起車禍，讓地方居民不堪其擾。

「真的太危險！」周邊住戶指出，日前原想步行前往商家購買民生用品，行經此處時，卻發現行人通行的空間過小，只能小心翼翼靠著牆面，以免被後車不慎撞上，否則只能繞道通行，相當不便。

交通局交通工程科長劉廣堂指出，復旦路二段目前為雙向4車道，路肩寬度僅約23公分，明顯排擠行人通行空間，與地方進行討論後，將在不影響車流紓解的前提下，不考慮增設實體人行道，而是透過縮減車道的方式，施作淨寬90公分、長約130公尺的標線型人行道。

劉廣堂指出，人行道工程預計於下周開始派工，只要天氣狀況良好，預計10日內就能完成畫設，屆時就能還給行人一個安全行走的空間，符合「人本交通」的概念。

(中時 )