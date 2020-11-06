楊偉文被拍跟許珮榆密會摸來摸去。（圖／翻攝自Diva Hui 許珮榆臉書；取自《on.cc東網》）

香港女星姚子羚曾演出電視劇《四個女仔三個BAR》、《張保仔》，去年她傳出和閨密蔡宛珊老公楊偉文（Raymond）過從甚密，蔡宛珊後來出面緩頰，澄清已經和楊偉文去年初離婚，才還姚子羚清白。今(6日)港媒報導，姚子羚最近雖然低調「坐正」，卻被媒體直擊男方和D奶女模私下幽會，不知姚子羚做何感想。

姚子羚2年前宣布和交往3年男友鄭子邦分手，去年姚子羚傳出偷吃好姊妹混血女模蔡宛珊疑雲，之後蔡宛珊強調早和楊偉文2017年分居，2019年初辦好離婚手續，姚子羚撕去「小三」標籤後，聲稱已經和楊偉文分手，但媒體直擊兩人其實是轉地下情，常在晚間約會。

報導指出，姚子羚最近雖忙工作，私下仍常和楊偉文約會，晚餐結束後還刻意一前一後離開餐廳，避免被拍，姚子羚的好友也透露，因為去年不倫戀疑雲害她差點丟了工作，如今才會分外小心處理和楊偉文的戀情。

然楊偉文後來又被拍跟多位美女聚餐約會，他和其中一位參加過實境秀《美選D.n.A》的D胸女模許珮榆（Diva）超親密，兩人一邊聊天，楊偉文還將手伸出任許珮榆摸來摸去，十分曖昧。對此，姚子羚回應：「感情的事情不回應」，許珮榆則說當天是在幫楊偉文看手相，自己只把對方當哥哥看待。

(中時新聞網)