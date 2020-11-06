三坑茶港水與綠營造工程5日舉行竣工典禮，桃園市長鄭文燦、客家委員會副主委范佐銘及與會所有貴賓共同進行莊嚴的剪綵儀式，慶祝工程圓滿竣工。（黃婉婷攝）

活動當天特別邀請茶席老師現場奉茶，現場民眾可以一起循著浪漫的茶香味，重拾三坑茶港回憶。（黃婉婷攝）

循著茶香感受客庄歷史！桃園市龍潭區三坑茶港水與綠營造工程5日竣工，除修繕原有公園設備、新增停車場外，還規畫450公尺的挑擔細路與客庄茶港入口意象，更結合AR科技裝置藝術，詮釋三坑人文內涵與聚落歷史演變，重現茶港歷史風華。

龍潭三坑早期具河運地利，成為桃竹苗地區客家庄茶葉轉運站，當時桃園及新竹所出貨的民生物資等產品，須由挑夫以人力運至三坑渡船頭，再由貨船運至大溪、台北大稻埕，進而輸往世界各地，其中三坑二段潭更扮演重量級轉運角色，而有「客家茶港」的美名。

為配合客家委員會推動「國家級台三線客庄浪漫大道計畫」，市府客家事務局於原有的三坑自然生態公園周邊，大手筆斥資4500萬元，以保留原有生態為前提，規畫挑擔細路、中英客語解說牌、入口意象及結合AR科技裝置藝術等設施，重塑茶港歷史風貌，讓遊客身歷其境。

桃園市長鄭文燦指出，龍潭三坑是浪漫台三線的重要節點，三坑茶港營造工程完工後，能夠串連周邊自然生態公園，為遊客帶來更全面的體驗，創造龍潭觀光新亮點。

此外，由於三坑自然生態公園啟用已逾16年，假日總會聚集數千遊客，多數設施已不堪使用。客家局指出，本次也針對重建腐蝕嚴重的南側涼亭、集貨橋及老舊設施進行修繕，並重新施作步道舖面、無障礙廁所，也加設小型停車場，約可容納100輛小客車，紓解當地違停狀況。

(中時 )