IBM經銷通路業務發展經理高啟輔月薪16萬5741元，不料3年前他聲請留職停薪竟遭無資遣費，他提民事訴訟，一審判他敗訴，二審改判僱傭關係存在、案經上訴，最高法院駁回確定。IBM須讓他復職並補發薪資、利息共約900萬餘元確定，創下國內僱傭關係訴訟判賠金額最高紀錄。

高男在2015年3月調升為GTS經銷通路業務發展經理，月薪16萬5741元，他在2015年至2016年申請留職停薪，與公司簽署留職停薪文件，後來2017年要復職，但因公司目前並無適當職位可安排他復職，竟終止僱傭關係。

(中時 )