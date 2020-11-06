女星張景嵐外型甜美，再加上身材勻稱火辣，是不少人心目中的女神，她總是以充滿活力的正能量形象示人，舊愛小煜結婚後，女神的感情動向更是受到關注，對此，張景嵐也在自己的youtube頻道親自解答，提到過去曾有任男友可以包容她的工作型態，甚至接受她在上戲前「開飛航模式」。

張景嵐在頻道透露，會讓她認定能在一起的對象，勢必要能接受她的工作，雖然不會特別選擇圈內人交往，但有時確實圈外人會比較難理解她的工作型態，「但我不可能為了你放棄我的工作」，如果讓對方覺得委屈了，她自已也會覺得愧疚，她需要對方能夠感同身受。

張景嵐舉例，曾有一次她要面對整天感情崩潰的戲，因此從前一天晚上就告知當時的男友，整天都不要搭理她，幫助她進入戲裡的狀態，直到演完那場戲，她也透露，自己在拍戲時，會將手機開飛航模式，讓自己完全進入戲中，而不會被現實拉走。

張景嵐分享自己的感情觀。(圖/翻攝自張景嵐youtube頻道)

當時的男友不但完全接受這種相處模式，甚至還告訴張景嵐，「我們一起來幹一件大事，這部戲就是我們一起為藝術犧牲」，讓張景嵐備感窩心，她也坦承，自己的擇偶條件雖然沒那麼重視外表，但她最在乎的，還是對方要有足夠的自信，否則自己的存在就會成為對方的壓力，一番理性的發言受到網友狂讚。

在 Instagram 查看這則貼文 張景嵐🐣（@changchinlan）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 9 日 上午 2:26 張貼

(中時新聞網)