在聯美抗中的思維下，民進黨政府在此次美國總統大選，押寶川普態勢明顯，但如今恐押錯人。對此，行政院長蘇貞昌今天表示，美國民主政治選出的結果，「我們都尊重」，也都會保持良好的互動。

美國大選結果雖尚未出爐，但蔡政府在選前押寶川普勝出的動作明顯，我國駐美代表處在選前時刻，也公開轉貼美國第一夫人的助選文，有關蔡政府獨厚美國共和黨的新聞，也由《華盛頓郵報》披露，但外交部事後否認。

對於蔡政府是否押寶川普所屬的共和黨？蘇貞昌今天表示，蔡總統領導國家，讓台美關係大有進展；而美國對台灣的許多作為，都看得出比以前好非常多，美國兩黨國會一再全票通過友台法案，可見蔡政府的台美關係做得很好。

蘇貞昌說，政府對美國兩黨的民主政體都尊重，也都和他們（指民主、共和黨）有密切互動；對美國民主政治選出的結果，「我們都尊重，也都會保持良好互動。」他也稱讚蔡英文說，「總統掌握各方面情勢，並在國安會議上盤整各方情勢、做出因應，把節奏掌握得非常好。」

(中時 )