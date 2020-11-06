高齡84歲的劉爺爺長一顆15公分的腫瘤(紅圈處)，經微創手術後，無復發跡象，且恢復狀況良好。（大千醫院提供／巫靜婷苗栗傳真）

許多高齡長輩在面對肝癌手術時，家屬及病人都擔心術後恢復狀況不好而卻步，大千綜合醫院指出，新型肝癌微創手術能改善傳統手術傷口大、感染風險高等缺點，只要長輩健康狀況評估良好，術後恢復狀況不會輸給年輕人。

84歲的劉姓老翁是C型肝炎帶原者，因腹痛就醫發現右肝臟長1顆15公分的腫瘤，安排腹腔鏡右側肝葉切除手術，完整將肝腫瘤切除，後續追蹤無復發跡象。94歲的徐姓老翁抽血檢查發現胎兒蛋白指數有異常，檢查發現橫膈下的肝臟高處有3公分腫瘤，經腹腔鏡熱頻燒灼手術將腫瘤燒融，術後恢復良好，指數也正常。

大千醫院指出，2名長輩術前評估心肺及肝功能皆正常，且天天能勞動或運動，因此接受手術治療都有很好的成效。

大千醫院一般外科醫師劉信誠表示，肝癌治療包含「根除性治療」，分別為手術、熱頻燒灼術、冰凍術、肝臟移植，以及「緩和性治療」，分別為栓塞術、標靶治療、免疫治療。

手術治療一直是肝癌主要的治療方式，可完整地將腫瘤切除，有效降低復發率。傳統手術會在上腹部留下至少30公分的傷口，術後的疼痛感常讓病人拒絕咳痰及下床活動，嚴重甚至導致肺炎、延長住院、增加死亡率。微創手術相對傷口小、疼痛較輕微、術後復原快、傷口感染低。

大千醫院表示，目前引進新型腹腔鏡諧波手術刀、高解析度腹腔鏡超音波及各式腹腔鏡手術凝血醫材，能在高畫質腹腔鏡下安全的進行肝臟組織及血管的剝離，大幅增加腹腔鏡肝臟手術的可行性及完成性。

慢性肝炎是肝癌的高危險因子，且早期肝癌的治癒率非常高，醫師劉信誠建議，有B型、C型、酒精性肝炎的病人，要定期做腹部超音波檢查，才不會錯過黃金治療期。

(中時 )