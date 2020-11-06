1.華邦電(2344)：外資連三日買超計2.1萬餘張，加上昨夜美光大漲5.04%，帶動盤初股價彈升逾4%。

2.東和鋼鐵(2006)：近3日獲三大法人聯手買超6,327張，今早股價續漲約1.6%。

3.為升(2231)：陸車市回溫、外資本月以來偏多操作，昨股價突破月線，今早人氣噴發，強漲逾6%。

4.英利-KY(2239)：股價箱型整理多時，加上陸車市回溫，今早人氣升溫，股價一度衝漲逾6%。

5.宇隆(2233)：昨公布前三季基本每股盈餘4.36元，優於去年同期的4.11元，昨獲外資擴大買超，今早量增價漲逾2.5%反應。

6.華紙(1905)：資產題材熱，昨外資又回頭買超199張撐住5日線，今早追價買盤湧入，放量漲近5%。

7.鴻海(2317)：5G版iPhone拉貨，10月營收歷史第3高，多方出動來到80元關卡前。

8.帆宣(6196)：前三季繳佳績，外資連買超三日，股價穩中透堅，今早走強逾2%。

9.健和興(3003)：10月營收創今年單月新高，多方走路有風，攻漲1%。

10.泰鼎-KY(4927)：10月營收逾10.8億元，寫下同期次高，人氣增溫上漲3%，邁向80元。

11.南電(8046)：Q4展望正面，搭配外資連買超6日，股價繼續拉升突破130元。

12.台聚(1304)：前三季EPS1.04元，外資昨日買超逾3400張，股價高檔盤堅，早盤漲幅逾1%。

13.欣陸(3703)：業績大爆發，前3季每股盈餘1.38元，股價拉風走高3%。

14.矽力-KY(6415)：外資連4日買超，早盤多頭匯集，拉出第2根漲停。

15.世芯-KY(3661)：Q4看俏、明年更好，早盤勁揚9%。

16.映泰(2399)：超微11月推新品，帶旺板卡業務，早盤一度觸及漲停。

17.麗臺(2465)：比特幣攀峰，早盤跳空漲停。

18.撼訊(6150)：Q3轉盈，每股賺0.61元，激勵早盤攻上漲停，創波段新高。

19.安集(6477)：今年營運成績亮眼，明年擴產添動能，早盤放量走揚2%，來到相對高檔區。

20.儒鴻(1476)：下半年營運季季增，昨獲三大法人聯手買超相挺，晨盤急拉5%，攻克400元及波段高。

21.彩晶(6116)：前三季每股賺0.34元+強攻MicroLED MiniLED加持，獲三大法人連2買，早盤放量走揚2%，進逼10元票面。

22.中美晶(5483)：前三季每股大賺7.82元，寫歷史次高，今挾量勁彈4%，登8個月高。

23.立端(6245)：Q3 EPS 1.6元創新高+9億元私募CB由台達電全包，今聞訊大漲7%，登波段高峰。

24.精材(3374)：Q4展望樂觀，獲三大法人連3買，鼓舞股價連4揚，今彈升4.5%，逼近前高145元。

(時報資訊)