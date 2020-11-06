美國費城半導體指數大漲創新高，台積電ADR同步回到歷史高檔價位，收漲1.1%。台積電(2330)昨日拉尾盤，今日隨美股續開高，漲4元至455元。本周以來連續第五天上漲，外資連續3天共買超25234張。

台積電美國存託憑證(ADR)收90.43美元，漲0.98美元，漲幅1.1%，換算每股約為新台幣522.22元。台積電本周四收高在451元，外資單日再買超11838張。

隨著美股本周反攻，台積電ADR連續上攻，台積電股價本周連續五天上漲。若從上周五收盤432元算，今日最高455.5元，累計上漲23.5元，市值增加新台幣6093萬元，市值來到11.8兆元。

台積電股價本周領先台股站回季線及月線，並帶動台股重回季線及月線之上，周四台積電回測月線關卡有守，並拉尾盤帶動台股再收高。

蘋果公司(Apple)宣布，將於台北時間11月11日凌晨2時舉辦線上特別活動，外界預期將發表搭載蘋果自製處理器的Apple Silicon Mac筆記型電腦，可能由台積電獨家代工處理器。

受惠蘋果第4季新品齊發，台積電第4季營運展望仍樂觀，下周將公布10月營收，預計將仍在千億元之上高檔。台積電在上季法說會指出，第4季在智慧型手機帶動下，預期單季營收再創新高，估在124億至127億美元，以中間值125.5億美元計，將季增3.4%，預期全年營收將成長3成並再創新高。

(時報資訊)