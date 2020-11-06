疫情影響，周四美國原油期貨回跌；據了解，美國新冠疫情確診數新增逾10萬人次，創單日新高紀錄。然而總統大選結果仍未揭曉，但拜登(Joe Biden)拿下總統大位的機率上升，學者認為，拜登可能更願意傾聽科學建議，並實施必要措施遏制疫情，故有望降低出現大規模感染的可能性。

此外，英國央行提高了債券購買計劃的規模，藉此因應疫情所帶來的經濟損失，並預期第4季英國GDP將收縮2%，全年GDP跌11%。分析師表示，儘管本周出現原油庫存減少的利多消息，但疫情所帶來的需求疑慮將讓後市備受考驗。其中美國原油跌幅0.9%，倫敦原油跌幅0.7%。

美國NYMEX-12月輕質原油期貨下跌0.36美元，報每桶38.79美元；12月熱燃油維持平盤，報每加侖1.17美元；12月RBOB汽油漲0.01美元，報每加侖1.12美元；倫敦ICE-1月布蘭特原油期貨下跌0.30美元，報每桶40.93美元。(商品行情網)

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