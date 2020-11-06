根據日本總務省 (Ministry of Internal Affairs and Communications)最新經濟數據，日本9月家庭支出較去年相比，減幅10.2%，但優於市場預估下滑10.7%。

9月家計消費年減率逾一成，只比年初以來4月年減11.1%與5月年減16.2%要好一點，並且這已是連12個月家庭支出都呈現負成長局面。市場人士表示，疫情衝擊下5月突然年減16.2%，不僅是今年目前最不好，同時也創下近20年來表現最差的一個月。不過，後來幾個月的家庭支出年減率，似乎有慢慢縮小趨勢，沒想到這次9月年減率又突然加大至10.2%。

日本政府趕緊澄清，是因為上一年基期點較高。當時，大家趕在消費稅從8%增加到10%前，趕緊消費採買，相較下才讓這次9月家庭支出下滑程度較大。而去年9月家支年增率高達9.5%，當時亦創下成長最高紀錄。

與8月相較花費項目，9月在藝文與休閒娛樂方面，有比較敢花錢，年減幅度稍放寬至20.2%，8月減少的比較多為23.4%。服飾支出沒什麼變化，都年減20%左右。交通與通訊方面，萎縮幅度放寬至9.2%，8月則是年減12.5%。醫療保健在9月年減率為12.5%，超過8月的11.7%。居住方面，大家似乎又不敢花錢，因此9月年減率6.8%，相較8月1.1%要縮手不少。食物開銷則沒有太大差異，都是年減3.5%上下。

相反地，9月家庭對燃料，照明以及水費方面，則是反其道增加了4%。

雖然9月家庭支出較一年相比，出現一成左右負成長，但以單月來比較，家計花費繼8月增加1.7%之後，9月更是增3.8%，這也較原估值2.2%正成長，還要增加不少。

日本總務省補充，目前兩人或以上的一家子，每月平均開銷在27萬日圓附近，約2600美元。同時，對一個受薪家庭來說，每月平均收入也提升2.6%，約47萬日圓。分析師指出，日本家計收入已連9月增加，主要因為當時安倍政府決定發放每人，可領10萬日圓疫情紓困金所致。

家庭開銷統計數據很具參考價值，是個人消費一個主要指標。同時，也在日本經濟成長不同項目內，至少佔過半比重。

(時報資訊)