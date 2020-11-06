根據約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，在美國總統大選陷入激戰之際，該國新冠狀病毒每日新增病例數首度突破10萬大關。

數據顯示，美國周三呈報單日新增10萬2,831例新冠肺炎病例，較大選當日的9萬1,530例進一步增加，並打破上周五創下的單日新增9萬9,321例記錄。

不過，美國周三新增死亡病例1,097人，少於周二的1,134人。目前為止，美國因染疫死亡的病例已達到23萬3,734人。

在美國確診數飆新高之際，數據亦指出該國染疫住院人數同步暴增，許多州的疫情急升，尤其是中西部與西南部。

根據「新冠疫情追蹤計畫」（Covid Tracking Project），密蘇里、阿拉斯加，俄亥俄、愛荷華、印第安納、明尼蘇達、內布拉斯加、北達科他與新墨西哥州的7日平均染疫住院人數創下新高。愛荷華與密蘇里政府警告，醫療院所面臨量能潰堤危機，該州的病床量很快就會不敷使用。

(時報資訊)