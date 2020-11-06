美國總統大選儘管持續膠著，但目前各方均認為拜登贏面較大，市場解讀拜登如果入主白宮，將可望修復與華為的緊張關係，故使得華為相關概念股走揚，立積(4968)今帶量開高走高，大漲逾7%，股價最高站上274.5元。

先前儘管華為禁令生效，但因為立積未採用美籍企業的EDA軟體，也未採用美國的技術，其FEM(射頻前端模組)可搭配高通、博通、聯發科(2454)、瑞昱(2379)、寬騰達通訊(已被安森美併購)、Celeno等六大WiFi主晶片廠出貨，而立積主要投片對象是宏捷科(8086)，次為台積電(2330)，故立積的產品銷售給華為並未受限制，是美國政府華為禁令下的受惠公司，目前美國大選開票持續進行中，拜登似乎贏面較大，市場解讀，假設拜登最終成功入主白宮，則美國與華為關係關舒緩，對於相關概念股較有利。

目前大陸市場對WiFi前端射頻模組需求遠大於供給，故立積第四季營收有機會再創歷史新高，隨著WiFi 6升級潮，此為高毛利率的產品，有利於立積ASP提升，立積WiFi 6前端射頻相關元件目前佔營收約10~15%，後續將持續提升，預計到2022年能佔營收的50%，另外，新的WiFi 6規格Router，在前端射頻相關元件的使用率是WiFi 6規格的一倍，也為立積未來兩年可期待的重要動能，立積也表示，WiFi 6E到明年的占比不會很高，但其在單價上卻是WiFi 6的3倍以上。

立積第三季營收16.84億元，季增加40.8%、年增加104%，稅後純益為3.09億元，季增加67.93%，年增加222%，每股稅後純益4.9元，單季毛利率為36.84%，季增加1.45個百分點，年減少0.63個百分點。

(時報資訊)