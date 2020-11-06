1周累計19例確診！新冠肺炎疫情不斷升溫，指揮中心今（6日）公布，國內再增4例境外移入確診，發言人莊人祥將於下午2時舉行臨時記者會說明。

今天再增4例確診，指揮中心統計，國內目前累計573例確診，分別為481例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明（比利時工程師）； 另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡，523人解除隔離，其餘住院隔離中。

包含今新增的4例確診，台灣一周爆增19例確診，包括31日的1例自印度返國確診，1日增3例，自印尼、美國入境；2日5例，從印尼、印度和菲律賓返台；3日4例，自法國、英國、德國和菲律賓入境；4日1例從波蘭入境確診；5日1例捷克返國確診，顯示新冠疫情不斷升溫。

指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

指揮中心再次提醒，民眾應持續做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，如出現疑似症狀，請務必聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

(中時新聞網)