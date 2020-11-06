已故藝人賀一航的兒子曾治豪頂著星二代出道，近日他上節目自爆第一次拍戲，因為不清楚梳妝間的眉角，曾得罪某資深女演員，更被對方排擠刁難。播出後網友瘋猜是李燕，對此曾治豪和李燕都出面澄清了。

曾治豪日前錄節目《小明星大跟班》，表示當時首次拍八點檔很緊張，到梳化間後想都沒想，一屁股坐上椅子，渾然不知這是某大咖女演員的專屬寶位，被對方狠痠「你出道多久了？這個椅子好坐嗎？」才驚覺自己釀下錯誤向對方道歉，不過該女星不領情，事後聯手其他人排擠他，買飲料請劇組時也故意漏掉他，甚至在拍戲走位時擋住曾治豪的畫面，經過導演提醒還酸溜溜地回：「真對不起喔，擋到賀大哥兒子吃飯喔！」

曾治豪在劇組頻碰釘子，某次拍外景被漏掉，沒搭上公務車，被同劇大哥王識賢發現後親自載他到現場，並交代工作人員「下次記得帶上這個弟弟」，讓曾治豪感激不已，從此在拍攝現場也順利許多。

雖然曾治豪沒有提到該大咖女星的名字，但用「某某」兩字及王識賢、第一次拍八點檔等關鍵字，被網友臆測是《甘味人生》劇組，李燕也被點名就是那位排擠曾治豪的女星，遭到不少網軍出征謾罵，對此曾治豪4日緊急發文澄清，「我想說的是你們大家猜測的燕姐，是個溫暖的人，也很照顧提攜後輩」2人通電話過程只有溫暖和平安，期盼外界別再猜測。另外，他表示上通告講的故事，只是在陳述事情的面向，沒有要針對任何人的意思，也自我警惕日後上節目有更多需要進步的地方。

根據《NOWnews今日新聞》報導，李燕聽聞自己是事件女主角，忍不住替自己叫屈，否認有做過這件事，並不記得有跟曾治豪對過戲。

(中時新聞網)