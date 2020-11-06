在威斯康辛州與密西根州接連由民主黨候選人拜登拿下後，一度陷入膠著的總統大選選情逐漸明朗，只要拜登在奪下暫時領先的內達華州後就達到入主白宮的270張選舉人票。對此，日本記者表示，這個結果完全超乎日本首相菅義偉內閣的預期，因為日本選前認為現任總統川普有望連任成功。

對於這場選舉結果，東京電視台政治記者篠原裕明在《テレ東NEWS》新聞上表示，對菅義偉內閣來說，這場美國大選完全和他們所想的結果不一樣。這就和4年前的美國大選一樣，那時日本政府依據民調結果，認為希拉蕊應該會當選美國總統，但最後卻是川普當選。這次日本政府認為川普可能連任成功，但最後卻是拜登當選。外務省連兩次情報資訊失準，內部要好好檢討才是。

篠原裕明指出，日本政府和外務省會做出川普可能勝選的判斷，就是因為川普在關鍵搖擺州佛羅里達州的票數很快就開出來，而且開出的票數川普大勝。因此，外務省便認為川普的勝選機率非常大，雖然外務省後來也有修正，但是沒有想到這次選戰關鍵在其他搖擺州，因此外務省判斷時須更謹慎和小心。

談到接下來的日美關係，篠原裕明表示，現在日美關係，是建立在前總理安倍晉三和川普的關係上，而且日本過往外交歷史，多是共和黨和日本交好，而民主黨的前總統歐巴馬和日本關係雖說依舊維持日美同盟友好基調，但在和歐巴馬的首腦會談中，似乎進展未如預期。

篠原裕明認為，不過拜登當選，有自民黨內的議員就直言，「拜登和川普不同，他讓人感覺到以前美國的印象」。「以前美國的印象」就是拜登行事風格是屬於傳統美國派風格，比起個性派的川普，拜登反而更能和菅義偉打交道也說不定。但是民主黨過往就不太涉入亞洲事務，因此對於日本關心的拉致問題、北韓局勢和北方領土紛爭，可能是否會因而停滯，日本政府為此也感到擔憂。

(中時新聞網)