67歲自稱五教共主「少龍」的徐浩城，因沒有醫師資格開立藥方給信徒，還招收「仙女班」，舌吻、襲胸吸奶、舔下體猥褻6位女信徒。台北地檢署昨依強制性交未遂、強制猥褻、違反醫師法起訴徐遭收押禁見。日前徐聲請撤羈押裁定，原因是看守所的菜「太重鹹」，導致他腸胃出血、血壓降低、休克，讓原本就要洗腎的他病情加重，但北院日前駁回他的聲請。

徐因是「華興靈修中心」創立人，自稱「五教共主-少龍」，2016年招收「仙女班」，徵選自信徒中年約2、30歲、未交過男友、無性經驗的女兒加入，不少信徒攜女參加甄選，甚至將求學的女兒送入「仙女班」。徐藉口召見仙女，趁機猥褻、性侵未遂6位仙女。

檢方調查發現，徐在猥褻女子前，還不斷詢問「有沒有感覺(指性慾)」、「你們就是我的新娘」，摸胸部是「幫你提升靈性」、「如果有機會要跟你做愛，把精液射給你是幫你提升的最快方式」，有被害女子在想起徐的這些言論時，忍不住落淚。

檢方查出，徐給「仙女」看「目蓮救母」影片，灌輸與他「靈修」可得道，否則會下地獄，把「仙女班」成員視為禁臠，對她們舌吻、舔下體、擁抱、襲胸吸奶等猥褻行為。

調查發現，徐多次為信徒看診、抓藥，2006年10月指示在台中開藥局的林姓信徒調劑「解毒清熱丸」，以每包100元賣給信眾，另2016年以調養「仙女班」成員體質為由，指示高雄藥局老闆開立「解燥熱」處方。

檢方痛批少龍形塑自己為「神」，並以「道主」自居，信徒被視為「僕民」及「僕女」，猶如披著羊皮的惡狼。甚至當被害人勇敢質疑時，還以抹黑、公審方式霸凌，惡性重大，建請從重量刑。

(中時新聞網)