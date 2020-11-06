陸媒《環球時報》6日引述加拿大廣播公司報導，美國哥倫比亞特區（華府）聯邦法院一份起訴書顯示，華為公司已在美國提出訴訟，控告美國政府16個部門故意拖延公開多份涉及孟晚舟被捕案文件。這些文件包括美國多個部門之間就此案相關的通聯記錄，以及美國執法人員在加拿大實施拘捕行動前，與加拿大騎警及加國邊境服務局的通聯記錄，這些文件將可能證明拘捕孟晚舟的背後存在政治動機。

報導指出，華為指控川普政府阻止包括聯邦調查局（FBI）、美國司法部、商務部、國務院、國土安全部在內的至少16家政府部門和機構提出資訊披露請求。華為公司律師表示，有跡象表明，美國希望通過對華為及孟晚舟的刑事指控「達到與司法正義無關的政治目的」。

此外，華為還要求獲得一些政府機構之間的相關文件，例如美國國土安全部、司法部以及白宮之間的聯絡文件，以及美國一些部門與參與調查或拘捕孟晚舟的加拿大當局的通信記錄。

起訴書列舉一系列美國希望透過逮捕、引渡孟晚舟達到的目的，包括干涉華為公司在5G市場的優勢地位、增加在與中國貿易談判中的籌碼等。華為的律師表示，上述通信記錄可能證明對華為及孟晚舟的起訴依據是不合理的。目前，被起訴的美國政府部門沒有任何回覆。

報導表示，華為稱，早在一年前就依據美國《資訊自由法案》賦與的權利向美政府部門提出了12項資訊披露要求，但幾乎沒有獲得任何回覆，盡管法律規定「申請快速處理的要求通常應在20個工作日內給予答覆。」

起訴書稱，加拿大英屬哥倫比亞（卑詩）省最高法院就孟晚舟被捕和引渡案進行的審訊，被全球媒體廣泛報導，引發史無前例的關注，更加證明美國相關部門有必要盡快公開相關文件，「因為此案可能存在的很多問題一定程度上反映了政府誠信度影響公眾的信心。」

(中時 )