根據最新氣象資料顯示，輕度颱風閃電以每小時13公里速度，向西北西進行，未來颱風路徑較原預期更為偏北。（中央災害應變中心提供）

輕度颱風閃電今（6日）上午8時的中心位置在在鵝鑾鼻的東南方約150公里處，暴風圈已進入巴士海峽及台灣東南部海面，中央災害應變中心上午9時許舉行第4次工作會報，指揮官內政部長徐國勇指出，颱風對台東（含蘭嶼、綠島）、屏東、恆春半島、高雄及台南構成威脅，請民眾嚴加戒備並防強風豪雨。

根據最新氣象資料顯示，輕度颱風閃電以每小時13公里速度，向西北西進行，未來颱風路徑較原預期更為偏北，警戒區包括台東、屏東、高雄及台南，暴風圈預計今（6日）上午11時將進入陸地。

徐國勇裁示，持續宣導民眾避免山區及水上活動、海岸地區加強警戒措施、注意海上作業船隻及人員安全、加強沿海養殖漁業防護，以及離島地區交通及民生物資儲備等議題，各進駐機關及功能分組持續落實相關整備應變工作。

此外，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、西南部及恆春半島等沿海地區，已出現長浪，提醒各地方政府加強警力巡察，海巡署協助勸導管制工作。另外針對受到天候影響海運及空運航班，交通部應利用多元管道加強宣導。

根據氣象局預測，恆春半島及東南部沿海空曠地區有10級以上強陣風，東部、西半部沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖有8至9級強陣風。另台北盆地亦可能出現較強陣風，應加強宣導招牌、鷹架、廣告物等之強固工作，並呼籲民眾儘量避免外出致生危險；航政單位亦持續加強停泊港區船隻碼頭繫纜作業。

內政部呼籲，在家做好防颱因應措施，不要到公告危險區域登山、溯溪、觀潮、戲水或釣魚，以免發生危險。隨時關心颱風動向，颱風天在家最安全。

(中時 )