美國總統大選戰況逐漸明朗，拜登坐上總統大位倒數。財信傳媒董事長謝金河在臉書以「全球資本市場迎向拜登新時代」為題指出，近日他緊盯著市場的反應，目前金融市場至少呈現5個新方向。

1、市場的恐慌壓力紓解：VIX恐慌指數從選前的40.28降至27.58，儘管川普訴求法律訴訟，三個州暫停開票，但市場普遍預期拜登勝券在握，正在尋求拜登時代的來臨。

2、中國市場壓力紓解：市場認為拜登上台對中國會比較友善，5日香港恆生指數大漲809點，深圳、上海股市也全面大漲，這當中被川普困住的半導體股全面大漲，華虹半導體大漲12.5%、中芯上漲7.4%，台灣的聯電、旺宏、華邦都下跌，其中聯電下跌3.4%，災情最重。川普下、拜登上，大家正密切關注美中角力新方向，這也牽動台美新的未來。

3、美國股市從選舉投票前後一直上漲，FAAMG前5大市值企業又恢復大漲走勢，最強勁的是Google寫下1772美元新高價，市值跳上1.2兆美元，FB也創下294.68美元新高，市值拉升至8430億美元，快速超車阿里巴巴，穩居全球第五。拜登主張對科技巨擘課重稅，但科技大廠似乎暫時沒有放在心上。

4、整個金融市場反應正面，股價上漲、恐慌指數走低、美元下跌、人民幣上漲、新台幣大升，金價一天大漲54.9美元，比特幣跑到14074美元，債市表現平穩。大家擔心美國總統大選結局紛擾可能重創金融市場，這個現象在川普看起來落敗的情況下並沒有發生。

5、台股在全球股市大漲中偏弱，大家正在反應沒有川普的下一個新時代。過去四年，台灣是地緣政治的受益者，川普發動貿易戰，引導台商回流，科技戰使得台灣半導體產業大好，現在這個因素出現變化，大家會仔細觀察拜登上來後的美中台三方新方向。這一段時間，台股會隨著國際盤波動，但強度會稍弱！

(中時新聞網)