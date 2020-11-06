台北晶華酒店即將「打開台北」，除了開放30年來從未對一般民眾開放的「總統套房」以及一場私人管家巨星之旅講座之外，也同步於即日起至11月29日推出「打開台北 Open House」住房專案，每房4,800元起，內容包含入住晶華酒店兩天一夜、並享有私人管家導覽晶華酒店神秘的總統套房專屬行程，選擇入住大班樓層更可享有全天候專屬管家服務及大班廊禮遇。

「Open House」1992年創始於英國倫敦，這個一年一度串連紐約、墨爾本、米蘭、維也納、耶路撒冷等40餘個國際城市的空間體驗活動，每年秋天都會吸引超過200萬的參觀人次，是親身體驗城市建築文化與人文脈動的難得機會。這次「打開台北」（Open House Taipei）是以「什麼是台北」為主軸，將表演場所、公家單位、街屋聚落及建築、影像工作室等一般無法隨意進出的空間全開放、供民眾免費參觀及導覽。

為讓台灣人更認識自己居住的城市，「打開台北」（Open House Taipei）活動策展人吳卓昊表示：「過去在倫敦留學時，發現各國同學會對自己的國家及城市有高度認同與驕傲感，反倒台灣人似乎較無自信。」

吳卓昊希望將過去3年內，讓台北站上世界舞台，或讓台北人感動的事件之幕後推手搬上檯面，像是舉辦白晝之夜的「豪華朗機工」、2017年世大運影片製作的「Bito」，他們的工作室都會「打開」；此外，空間開放的考量上則分為三個軸向，包括由小到大、由私人擁有到公部門管理的空間，以及每天生活日常都會經過的空間。

晶華酒店董事總經理吳偉正表示：「晶華酒店一直以來都以「將在地推向國際」為已任，此次有「打開台北｜Open House Taipei」這樣讓台灣登上國際舞台的機會，我們當然也是義不容辭的參與。酒店成立三十年來、下榻過的仕紳名流不計其數，從麥可傑克森、席琳狄翁、瑪麗亞凱莉等國際巨星都曾入住體驗，晶華酒店同時是台北市第一家引進英國私人管家訓練制度的酒店，也是第一個成立管家部門的五星級酒店。今年適逢台北晶華成立三十周年，開放總統套房有跨時代的涵義，希望能夠將巨星酒店的概念延續，酒店引以為傲的管家精神也能世代傳承。」

配合「打開台北」（Open House Taipei）的活動，晶華酒店將於11月28及29日兩天，首次開放「總統套房」給20位民眾免費參觀，由資深管家親身導覽曾接待過好萊塢巨星以及政商顯要的氣派空間，以及期間發生過的款待故事。

晶華酒店並同步於即日起至11月29日推出「Open House 打開台北住房專案」，每房4,800元起、民眾將可入住交通便利、周邊緊鄰赤峰街、光點電影院及華山藝文中心的晶華酒店、並可使用專案附贈的「北北基好玩卡」交通一日券搭配【Open House專屬地圖】暢遊之前沒有見識過的台北私密景點，並於11月28至29兩天期間、享有一場專屬管家導覽總統套房的行程，選擇入住貴賓行政樓層的房客，還可享有全天候專屬管家服務及大班廊禮遇，感受巨星般的款待禮遇。

(中時 )