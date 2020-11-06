歐盟執委會周四舉行2020年秋季經濟預測記者會，表示儘管新冠疫情衝擊，歐盟在夏季的經濟表現優於預期，但表示將不會有V型的復甦。

首先歐盟在今年上半年經歷史上最糟的經濟衰退，嚴重程度超過金融風暴時期；上半年的萎縮不均等地分布在成員國；而在第三季出現強勁反彈，非常強勁的彈高，當時新冠的遏止措施稍微鬆解。

目前新的社交管制措施將讓復甦中斷，第四季經濟預計將下滑，但是在2021年第一季將再度彈起。

整體而言，歐盟預計歐盟地區今年GDP為萎縮7.4%，在明年和後年分別成長4.1%和3.0%。就歐元區而言，今年GDP將萎縮7.8%，2021年和2022年將分別成長4.2%、3.0%。

該預測意味者歐盟在2022年底前，GDP規模將不會恢復到疫情前的水準。

歐盟執委會曾在七月夏季的預測中表示，歐元區GDP在2021年將成長6.1%，而目前下修到4.2%，官員並表示，2023年前經濟不會回復到疫情前水準。

歐盟經濟委員會委員Gentiloni告知德國之聲表示，「我們永遠沒有指望V型復甦，現在我們也確定不會那樣」，他並補充，目前疫情發展充滿未知，而歐盟的經濟預測「也受到大極大程度不確定性的影響」。

歐盟也表示，在個別國家和歐盟層次將對家戶和企業進行更多的緩衝支援。而高度寬鬆的貨幣政策將有助於市場資金以及銀行貸款，貨幣政策必須與財政政策相協調。

(時報資訊)