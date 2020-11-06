美股消息面：

1.美國勞工部公布，上周（截至10月31日）初次請領失業給付人數周減7000人，為75.1萬人，超出市場預期的73.5萬人。上周初領失業給付人數4周均值周減4000人，為78.7萬人。截至10月24日止當周，美國續領失業給付人數周減53.8萬人，為728.5萬人。

2.美國抵押房貸機構房貸美（Freddie Mac）公布，本周30年期抵押貸款平均利率為2.78%，為今年第12度創下歷史新低。聯準會在3月爆發新冠肺炎疫情後，推出力道前所未見的量化寬鬆（QE）措施，公債殖利率下滑，帶動抵押貸款利率走低。

3.美國聯準會周四宣布維持短期借款利率區間不變，仍為0%～0.25%。此決議符合市場普遍預期。聯準會在會後聲明中表示，經濟活動仍然遠低於疫情暴發前的水準。

4.聯儲局維持近零利率水準與寬鬆貨幣政策不變，周四美元走軟，尾盤ICE美元指數大跌0.95%，報92.51，盤中跌至2周低點。美元兌日圓一度跌至7個月新低。

5.美元走軟，以及在美國選舉結果與聯準會決議出爐前避險情緒升高，周四金價連4天上揚，紐約期金收漲50.6美元或2.7%，為每盎司1946.80美元。

6.歐洲多國重啟封鎖措施、美國新冠肺炎單日確診數再創新高，，以及美國大選結果不明，使油價承壓，周四紐約期油收跌36美分或0.9%，為每桶38.79美元。倫敦布蘭特期油收跌30美分或0.7%，為每桶40.93美元。

(時報資訊)