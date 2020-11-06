台北外匯經紀公司新台幣匯價今盤中升破28.5元，來到28.492元，再勁揚3.82角。美國總統大選結果混沌之際，美股大漲，而新台幣匯價持續今年以來的強勢格局。台灣央行公布的10月外匯存底已經突破了5000億美元，再創歷史新高。今年第2、3季以來，亞太地區多個經濟體外匯存底暴增，國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）指出，儘管外匯存底激增可提升外部緩衝空間，維持該經濟體債信品質，但各經濟體為穩定匯率採取的措施，也可能引發國際貨幣政策摩擦。未來隨著疫情趨緩，市場避險情緒消退，資金將加速流入新興市場，恐造成2021年各國匯率政策緊張情勢升級。

美國財政部半年也會發布1次匯率報告，最近1期為今年1月發布，當時越南列為匯率操縱國觀察名單，台灣、泰國也遭點名。美方對於匯率操縱國認定，採計3數據，包含：經常帳盈餘、雙方貿易差額，及該國的匯率干預措施。

11月以來，新台幣匯價在盤中的震幅擴大，由先前的3角，再向4角靠近；而盤中最高匯價今天也突破了28.5元；市場預期在美國總統大選後，且疫情趨緩下，資金流入新興市場，新台幣盤中升破28.5元後的下一個測試關卡將看28.2元。

(時報資訊)