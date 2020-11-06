蘋果（Apple）今日針對旗下多款設備，釋出了軟體更新，其中包含針對iPhone的iOS 14.2以及針對iPad的iPadOS 14.2。從版本號碼來看，很明顯是一次更新幅度相當大的升級，快來看看有哪些新功能。

根據蘋果官方釋出的更新日誌，iOS 14.2包含以下新功能與內容：（1）超過100種新的表情符號,包含動物、食物、面孔、家用物品、樂器以及與性別相關的表情符號等；（2）八款新的淺色和深色模式版本的背景圖片；（3）放大鏡可偵測附近的人物，並使用iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max上的光學雷達感測器來回報其距離；（4）支援配備 MagSafe功能的iPhone12皮革護套；（5）為AiPods的電池充電最佳化，可透過減少AirPods充滿電力的時間來減緩電池老化的速度；（6）當音量可能影響您的聽力時，會發出耳機音量通知來提醒您；（7）新的AirPlay控制項目，可在您的家中連續播送娛樂內容；（8）可使用 iPhoneiPad 、Apple Watch AirPods 和 CarPlay 支援 HomePod 和 HomePod mini 的廣播；（8）可將 HomePod連接到Apple TV 4K來播放立體聲、環繞音效和杜比全景聲的音訊；（9）向參與的公共衛生部門提供無法識別您個人身分的「暴露通知」相關統計資訊的選項。

此外，也針對系統穩定性有所提升，修復了（1）主畫面Dock上的App順序可能錯亂；（2）相機觀景窗在啟動時可能顯示黑色；（3）嘗試輸入密碼時，鎖定畫面上的鍵盤可能遺漏觸碰；（4）提醒事項可能預設為過去的時間；（5）「照片」小工具可能無法顯示內容；（6）當設定為華氏時,「天氣」小工具可能以攝氏來顯示最高溫；（7）「天氣」中的下個小時降兩機率圖表說明可能錯誤地顯示降兩停止的時間；（8）「語音備忘錄」的錄音會被來電中斷；（9）播放 Netflix影片時螢幕可能變黑；（10）Apple Watch App在打開時可能會未預期的關閉；（11）部分使用者的「體能訓練」GPS軌跡或「健康」資料無法在Apple Watch和iPhone之間同步；（12）音訊在Carplay儀表板上錯誤地標示為「未在播放」；（13）裝置可能無法無線充電；（14）從「iCloud備份」回復iPhone時,或使用「iPhon移轉」將資料傳送到新的iPhone上時會停用「暴露通知」。

針對無法升級至iOS 14的機種，蘋果事實上也在今日推出了iOS 12.4.9正式版，iPhone 6系列、iPhone 5s、iPad Air、iPad mini 2/mini 3這些機種可以升級，主要是修復了一些Bug，帶來安全性更新。

而在iPadOS 14.2當中，除了加入上述大部分新功能，還有提升穩定性，修復了關於照片小工具可能無法顯示、天氣小工具溫度單位顯示錯誤、播放Netflix影片時/開啟相機時，螢幕可能變黑、輸入鎖定密碼時鍵盤可能遺漏觸碰等情況之外；相機的「場景偵測」可以透過智慧型影像辨識來分辨場景中的物品，並且自動改進iPad Air第四代上的照片；相機的自動FPS功能可以在iPad Air第四代當中拍攝影片時，自動降低格率來改進低光源拍攝時的影片品質並且最佳化檔案大小。

iPadOS 14 可支援的設備則包含12.9-inch iPad Pro（2015 / 2017/ 2018 / 2020）、11-inch iPad Pro（2018 / 2020）、10.5-inch iPad Pro、9.7-inch iPad Pro、第7/8代 iPad (10.2吋)、第6代 iPad（2018）、第5代 iPad(2017)、iPad mini 4、iPad mimi 5 以及第2代iPad Air、 iPad Air (第3/4代)。

iOS 14支援機種與iOS 13一樣，包含 iPhone SE(第一代)、iPhone SE 第二代、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 12全系列以及第七代 iPod touch。

要升級iOS或是iPadOS 之前，都建議要先行備份，以免在更新過程中出錯導致設備中珍貴的資料或是照片、影片遺失。iOS 14.2的更新檔約有1.45GB，在4G門號下必須要連上Wi-Fi才能下載更新；不過如果已申辦5G，可以透過5G網路直接更新。

(科技)