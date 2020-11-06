朱立倫臉書留言。（摘自朱立倫臉書）

美國總統大選陷入紛爭，美國在台協會 (AIT)的官網遭不少自稱「川粉」者留言攻擊。國民黨前主席朱立倫今早在臉書緊急呼籲「我們關心美國選舉、尊重美國民意，不要因為傷心或開心，去出征AIT或互相攻擊，影響到台美關係未來發展！」

朱立倫上午10點多在自己臉書留言呼籲，但部分網友回應仍對美國大選口出譏評，留言說「AIT的咖啡好喝吧！」「八十年了，美國給過中華民國好果子吃嗎！」「其實就讓1450去亂吧他們終將自食惡果的」、「這些奧步動作是民進黨徒的專長，國民黨不要太關心」、「去AIT的很明顯都是網軍」、「台美好關係是要我們吃毒美豬？」

不過也有網友呼籲理性說「美國要是真的不會來台灣，解放軍早就把台灣打死了」、「沒有美國，中華民國打不贏抗戰」、「當年KMT撤退來台灣也是靠美軍喔」、「而且沒有美援的話，台灣現在的情況可能比非洲中部一些小國還悲慘」。

(中時 )