行政院重點部會接連出包，內閣螺絲鬆動，綠營內部正湧現對內政部、經濟部、交通部留校察看的氛圍。為避免遭「隱性倒閣」，行政院長蘇貞昌今表示，行政院不是學校，且這段時間把防疫做到全世界第一名，經濟世界少數正成長的國家，大家要給公務員鼓勵，讓行政團隊多為大家做事。

馬來西亞女大生在台灣遭擄殺、台鐵頻頻爆發斷軌事件，兒行政院各類會報也被抓包停擺，蘇內閣的螺絲明顯鬆動，讓交通部長林佳龍、內政部徐國勇等內閣成員，都被點名列入「留校察看」狀態。

對此，蘇貞昌今天表示，行政院最高行政機關，不是學校，這段時間在蔡總統領導下，閣員戰戰兢兢、用心用力，把防疫做到國外判定世界第一名；同時，全世界很少有經濟正成長，台灣是極少數正成長的國家，也是亞洲四小龍唯一的正成長，第三季GDP為3.33％，成績比過去還好，所以拜託大家給公務人員支持，讓行政團隊多為大家做事。

(中時 )