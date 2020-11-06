警方查獲詐欺集團陳姓主嫌等14人，存摺、提款卡、行動電話、毒品咖啡包、228多萬元等贓證物。（盧金足攝）

刑事警察局7月接獲情資，有詐欺集團在桃園地區出沒，專案小組調查發現，陳姓主嫌詐騙集團幕後成員藏匿大陸地區，透過網路求職等手法，以「高薪、輕鬆」吸引無業民眾及未成年中輟生加入，更以日本動漫「麵包超人」中各種角色名稱為代號，在網路通訊群組傳遞訊息，躲避警方查緝，在警方追緝下陳姓主嫌等14名詐欺集團成員落網，清查被害人達11人，詐騙金額228萬元，全案經警詢後依違反詐欺及洗錢防制法等罪嫌移請桃園地方檢察署偵辦。

刑事警察局偵六大隊第四隊副隊長曾進忠表示，獲報詐欺集團在桃園地區出沒，掌握犯嫌身分後，報請桃園地方檢察署檢察官指揮偵辦及向上溯源，台北市警察局內湖、中山分局

在警方追緝下陳姓主嫌等14名詐欺集團成員落網。（民眾提供／盧金足台中傳真）

警方查獲詐欺集團陳姓主嫌等14人，存摺、提款卡、行動電話、毒品咖啡包、228多萬元等贓證物。（盧金足攝）

、桃園市警察局龜山、中壢分局、高雄市警察局左營分局等協助辦案，查獲詐欺集團陳姓主嫌等14人，查獲存摺、提款卡、行動電話、毒品咖啡包、228多萬元等贓證物。

曾進忠指出，陳姓主嫌所屬的詐騙集團幕後成員藏匿大陸地區，利用網路求職等各種手法，打出「高薪、輕鬆」吸引無業民眾及未成年中輟生加入詐欺集團，擔任車手，以為輕鬆賺錢，年紀輕輕就付出觸法的代價。

魔高一尺，道高一丈！該詐騙集團成員自以為聰明，以日本動漫「麵包超人」中琳瑯滿目角色名稱為代號，在網路通訊群組中傳遞訊息，藉以躲避警方查緝，警方經過3個月偵辦，逐步掌握釐清該集團成員身分及結構，查獲所屬成員，瓦解該集團。

警方陸續循線在桃園市、新北市及高雄市等地逮捕收簿手1人、提領車手4人、司機共犯2人、把風車手1人、召募掮客1人、收水車手3人、總收水人名及操盤手1人，全案共計查獲14名詐欺集團成員到案。

警方初步清查被害人達11人，詐騙金額高達228萬元，全案經警詢後依違反詐欺及《洗錢防制法》等罪嫌移請桃園地方檢察署偵辦。

警方呼籲，民眾勿因同儕慫恿或金錢誘惑而加入詐欺集團，一失足必定抱憾終生，被害人如遭受詐騙，務必出面報案，讓司法申張正義，警方打擊詐欺犯罪，保障民眾生命及財產安全，營造安居樂業的生活環境。

(中時 )