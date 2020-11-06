學生準備進行單車接力比賽。（李俊淇攝）

新北市高校鐵三角聯賽今天上午9時許在二重疏洪道微風運河段登場，透過跑步、踩踏船及單車三個不同項目累積晶片時間決定總成績排名，共有39隊報名參加，約1,600位學生熱血參與，由於現場近30度高溫，副市長謝政達上台提醒：「多補充水份，避免中暑」。

謝政達表示，新北高校生專屬運動聯賽在去年首度舉辦廣受好評，今年接續以高中職成年禮為主題，規劃高校生專屬鐵三角聯賽，整個新北市就是一座運動城市，12月即將啟用第16座新店運動中心、第6處三重的運動聚點，以及陸續增加的運動天幕，還有延伸河濱步道，包括室內室外不同種類的運動場地，不同年齡層、不同族群的人都能找到合適的運動好所在，讓運動成為生活的一部分。

體育處長洪玉玲表示，比賽主要是要全班一起參與，分項完成跑步、騎單車、踩踏船不同項目，團隊合作為同一個完賽目標努力，相信這些經驗都將成為學生時期難忘的回憶，現場拍攝比賽活動的相片，也會提供給參賽學生用能畢業紀念冊。

在賽道週邊有國際比賽級水道、蜿蜒且能飽覽河岸風光的自行車道及慢跑路線，都是本次賽事的看點，微風運河週邊的運動場就是新北人的戶外健身房，也是國際級鐵人三項競賽、划船比賽與輕艇靜水競速的標準場地。平時微風運河除了有提供選手比賽與學生上課使用的功能外，部分靜止水域也開放一般民眾玩風帆、風浪板、獨木舟等水上運動。

(中時 )