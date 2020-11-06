疫後餐飲需求強勁復甦，漢來美食指出，今年的尾牙和喜宴預訂狀況目前已恢復以往水準，只要疫情不反撲，進入年底餐飲旺季，主要品牌之一的宴會廳之營運也將推升營收動能，加上下半年展店的成績斐然，整體來看，漢來美食2020全年的獲利仍有機會超前2019年。

漢來美食昨日公佈2020年第三季財務報告，單季營業收入為10.14億元，較去年同期成長8％；營業淨利1億元，較去年同期成長40％；稅後淨利1.48億元，較去年同期成長160％；每股盈餘3.99元，站上單一季的新高記錄。累計前三季，營業收入24.6億元、營業淨利0.77億元、稅後淨利2.1億元，每股盈餘5.63元。

漢來美食上半年受疫情影響，第一季及第二季的每股盈餘僅分別為0.64元、1.01元，但第三季業績發威，每股盈餘躍升至3.99元，較去年同期1.54元一舉增加2.45元，創單季歷史新高。累計前三季，依加權平均股數計算，每股盈餘5.63元已接近去年同期5.78元的成績。

分析第三季業績狂升因素，外部主要有國內疫情趨向穩定、政府振興消費措施、報復性消費力道強勁以及暑假檔期加溫等因素的利多堆疊，內部則因7-8月逆勢展店及投入電商事業的策略奏效，使營收大幅增加％。

展望第四季，10月的業績仍是強強滾，有兩個品牌店開出，分別是高雄漢神巨蛋的小蔬食「五梅先生」和新品牌桃園台茂購物中心的「上菜」片皮鴨專賣店。其中，「上菜」雖是新品牌，但也是集團在經營策略上朝向輕資產轉型的代表作之一，主打菜色是國人喜愛的片皮鴨料理，23日投入營運以來，業績天天開出紅盤，預期將再成為另一創造營利的小金雞。

此外，12月則還有一家位於高雄夢時代美食街的「安那居」加入戰隊，以結合活力雞湯與經典台菜為主打的文青復古風台菜餐廳，首店在今年７月中旬開設於台中中友百貨，頗受年輕族群歡迎，預計將可為年底業績再衝一波。

(中時 )