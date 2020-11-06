朱學恒上午在臉書貼出AIT臉書粉專多張截圖。（摘自朱學恒臉書）

朱學恒上午在臉書貼出AIT臉書粉專多張截圖。（摘自朱學恒臉書）

朱學恒上午在臉書貼出AIT臉書粉專多張截圖。（摘自朱學恒臉書）

美國大選開票進入尾聲，民主黨拜登可望入主白宮，美國將展開新局面。「宅神」朱學恒在美國在台協會（AIT）臉書發現，許多支持川普的台灣民眾湧入留言「垃圾民主黨」等言論，令他傻眼抨擊「萬一真是拜登當選，台灣要拿什麼面目面對美國？」，並呼籲「辣台派」別失去理智。

朱學恒上午在臉書貼出AIT臉書粉專多張截圖，他發現許多台灣民眾在AIT粉專底下留言「我川威武」、「要解散了吧？貴國國務院」、「垃圾民主黨」、「拜登很快就會被告」、「拜登的選舉是用騙的嗎？還是偷的呢？或是作票呢？有媒體指出拜登不光彩？美國民主黨怎麼會有一個不光彩的總統候選人呢？而且可能成為美國不光彩的總統！」等力挺川普言論。

朱學恒說，不說你不相信，這是台灣川粉在美國在台協會臉書的留言，這個感覺就像是伊朗人以前包圍美國大使館，在牆上塗鴉叫美國總統去死一樣的感覺。

他提醒民眾，不要這麼對他國選舉那麼投入好嗎？萬一真是拜登當選，台灣要拿甚麼面目面對美國？難道要說「不好意思，我們比較喜歡川普，所以我們不承認你的領導權，你作票！我們不需要你了」嗎？

他透露，昨天他還在某民進黨立委的臉書留言內，看到「美國怎麼選出一個侵害兒童的拜登」等言論，令他傻眼高呼「媽呀！」，並呼籲「什麼辣台派，不要失去理智了好嗎？恢復正常跟行政院拿圖就好啊！雖然他們拿公帑打在野黨，但至少不敢打民主黨啦！」

(中時 )