三重客運公車司機9月21日晚間涉毒駕，在台北市內湖區暴衝導致1死1傷，而根據《道路交通管理處罰條例》，計程車駕駛吸毒將廢止執業登記，客運、公車及遊覽車卻無相關規定，交通部長林佳龍要求檢討。交通部今表示，將修正「陸運特定人員尿液採驗實施要點」對公車司機的「抽樣檢驗」，改為「全面檢驗」，不合格者不得擔任駕駛或行車人員。

經交通部調查，現行「陸運特定人員尿液採驗實施要點」，規範公路（市區）汽車客運業，對所屬陸運特定人員實施不定期「抽檢」，但對於檢驗不合格者，僅規範業者應對受檢人職務作「適當處理」，用字相當模糊。

交通部日前邀集法務部、衛福部、內政部、軌道相關機關、客運公會、地方政府等單位開會後，近期將提出「陸運特定人員尿液採驗實施要點」修正草案，將「抽檢」改為全面採檢，公車司機每人每年至少抽檢1次。另刪除現行「應於4小時前通知受檢人」的規定，受檢人到場後立即採驗，達到不定期檢驗的目的。

修正草案也將具體規範採驗毒物項目，將嗎啡類、安非他命類列為基本項目，並得增加檢驗項目，例如愷他命。此外，明定檢驗結果不合格者，不得派任其擔任駕駛或行車人員，以維護行車安全，全國各區監理所每季至少實施1次定期查核。

官員指出，違反規定的業者，可依《公路法》開罰9000至9萬元罰鍰，並按情節吊扣、吊銷違規營業車輛牌照，定期停止其營業，或廢止營業執照。另業者依現行道路交通管理處罰條例，施用毒品駕駛營業大客車者，可處吊銷駕照處分，如致人重傷或死亡者，終身不得再考領。

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(中時 )