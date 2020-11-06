野生動物急救站獸醫師團隊為台灣黑熊進行左前肢傷口處理及縫合手術。（特生中心野生動物急救站提供／王文吉台中傳真）

野生動物急救站獸醫師團隊為台灣黑熊進行左前肢傷口處理及縫合手術。（特生中心野生動物急救站提供／王文吉台中傳真）

台灣黑熊術後移至大型籠舍等待甦醒，後續評估攀爬能力，若一切順利可望在11月底野放。（特生中心野生動物急救站提供／王文吉台中傳真）

編號711台灣黑熊於東卯山誤入山豬吊陷阱，經特有生物保育研究中心野生動物急救站照養1個多月，體重增加4公斤，來到83.7公斤，前肢傷掌趾部傷口癒合良好，套索造成的環狀傷口持續收斂中，目前移至大型半戶外熊舍，並評估攀爬能力，若一切順利可望11月底野放。

東卯山台灣黑熊10月1日誤入套索受傷，特有生物保育研究中心與民間單位動員救援，當時體重87.55公斤，11月3日進行健檢，體重增加約4公斤，左前肢傷掌趾部傷口癒合良好，沒有感染情況；套索造成的環狀傷口持續收斂，經獸醫師判斷傷口可靠口服藥控制。

獸醫師將黑熊較深的傷口處簡單縫合後，移至大型半戶外熊舍，以利觀察活動能力及評估野放時機。半戶外籠舍有前棟（活動空間）與後棟（起居），食物主要會放在後棟，前棟也會放一些讓黑熊尋找，並藉此觀察活動能力。

育樂課課長洪幸攸說明，照養員會儘量避免與熊接觸，避免讓牠對食物跟人產生連結，這段照養期間黑熊對人類仍是十分警戒，太靠近也會有威嚇的行動，保持野外黑熊看到人的正常反應。後續會籠舍高處放置食物，評估黑熊攀爬能力，若一切順利可望在11月底野放。

(中時 )