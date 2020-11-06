編號711台灣黑熊於東卯山誤入山豬吊陷阱，經特有生物保育研究中心野生動物急救站照養1個多月，體重增加4公斤，來到83.7公斤，前肢傷掌趾部傷口癒合良好，套索造成的環狀傷口持續收斂中，目前移至大型半戶外熊舍，並評估攀爬能力，若一切順利可望11月底野放。
東卯山台灣黑熊10月1日誤入套索受傷，特有生物保育研究中心與民間單位動員救援，當時體重87.55公斤，11月3日進行健檢，體重增加約4公斤，左前肢傷掌趾部傷口癒合良好，沒有感染情況；套索造成的環狀傷口持續收斂，經獸醫師判斷傷口可靠口服藥控制。
獸醫師將黑熊較深的傷口處簡單縫合後，移至大型半戶外熊舍，以利觀察活動能力及評估野放時機。半戶外籠舍有前棟（活動空間）與後棟（起居），食物主要會放在後棟，前棟也會放一些讓黑熊尋找，並藉此觀察活動能力。
育樂課課長洪幸攸說明，照養員會儘量避免與熊接觸，避免讓牠對食物跟人產生連結，這段照養期間黑熊對人類仍是十分警戒，太靠近也會有威嚇的行動，保持野外黑熊看到人的正常反應。後續會籠舍高處放置食物，評估黑熊攀爬能力，若一切順利可望在11月底野放。
(中時 )
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