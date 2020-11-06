好市多販售多款牛奶，量大又便宜，成為許多人心中的必買商品。一名網友分享，最近發現一款「北海道牛乳」，不知道好喝嗎？貼文引發熱議，許多網友一看就暴動直呼，衝了！這是北海道大品牌，喝起來超濃郁，用來做點心、蛋糕、泡咖啡或奶茶都超級香。

網友在臉書社團「好市多商品經驗老實說」分享，逛好市多發現綠色包裝的牛乳，上面寫著「北海道特選3.6牛乳」，看上去很有質感，由於是第一次看到這款牛乳，因此原PO也好奇發問，不知道喝過的人覺得如何？

貼文引發網友熱議，「日本牛奶比台灣好喝N倍」、「這是北海道大品牌」、「日本超市都有賣」、「這種牛奶喝過，你會覺得別的牛奶不像奶」、「好喝，百貨公司有賣」、「奶味蠻濃的，愛喝牛奶味的會喜歡」、「這個日本牌子是我的愛牌，奶油也很不錯，去日本都要掃貨」、「有掛名北海道就衝一波了」。

另有網友指出，這款牛乳的乳脂特別高，喝起來超濃郁的，建議大家可以試試看。另也有不少人分享「濃郁牛奶的用途」，「單喝跟做點心都超讚」、「加咖啡後會變成濃厚系拿鐵」、「加紅茶喝，味道很濃郁」、「保久乳消毒法 會有焦香，這罐乳脂又特別高，喜歡拿來泡奶茶和咖啡，泡起來就是焦糖香氣」、「做蛋糕超好吃」。

不過，也有網友有不一樣的看法，「個人覺得還是鮮奶好喝，保存約3個月」、「好像也有賣零售的，喝起來沒什麼特別的感覺」、「這是保久乳吧？這價格寧可買鮮奶」、「開了要一次喝完 沒有蓋子」、「味道跟一般常見的牛奶有點不同」。

(中時新聞網)