台北市議員許淑華3日質詢踢爆，一名在北市非營利幼兒園任教的女教保員，9月涉嫌對3名幼童舌吻、舔手、捏屁股，不過教育局獲報後竟遲了15天才去查訪，對此教育局長曾燦金當時坦言，已移交給社會局調查。社會局6日指出，社會局在10月14日接獲113通報後，隔天就發文教育局啟動調查，並非11月14日才啟動。

許淑華3日在議會質詢時提出，教育局與社會局應檢討113調查程序，處理太消極，對此，社會局表示，社會局10月14日接獲3名家長113通報，10月15日就發文教育局啟動30日調查，並非11月14日才啟動，且幼兒園屬教育局業務單位，社會局接獲案件後會先請業務單位調查後，再針對調查報告進行後續評估；社會局指出，目前仍未收到教育局調查報告。

教育局副局長陳素慧表示，教育局會針對調查寫成報告，而教師的部分是由教育局處分，經調查後如確實有管教不當，會依幼教法裁處幼兒園負責人，而針對保育員的部分，如有不適任也會送請相關單位依「教保服務機構不適任人員認定通報資訊蒐集及查詢處理利用辦法」處理。

陳素慧說，社會局的部分會針對18歲以下兒少的部分進行保護，這部分則交由社會局處理；調查報告的部分也已送流程，將移送到社會局。

(中時 )