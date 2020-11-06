美國大選漸趨明朗，其最親密盟國日本金融市場也出現慶祝行情，日經平均指數(別名日經225)早盤最高層飆高至24335.35點，寫下泡沫經濟破裂後，1992年以來新高。

日經平均指數由於東京與大阪證券交易所2013年才整合，因此原來在大阪交易的大型公司包括任天堂、村田製作所、日本電產都沒有被包括在選取的225家公司內。該指數在1989年泡沫經濟巔峰時曾高達38957.44點，但1991年泡沫破裂，1992年起急速下滑，該年就跌到巔峰時一半不到，2003、2009年甚至2度從8000字頭起步。

昨天(5日)日經平均指數收24105.28點已是2018年10月3日、2年1個月餘以來新高，今日早盤又攻破1992年時盤中最高24270點，收盤價也看好有望再刷新昨日紀錄。

日本一如既往迴避對美國大選表態，首相菅義偉9月16日上任後已與美國現任總統川普(Donald Trump)通過電話，但日本外務官僚系統似乎更希望民主黨候選人拜登(Joe Biden)勝出。拜登較傾向結合盟友的多邊主義和訴諸國際組織、協議，而非川普的單邊主義與孤立主義，而且拜登的政策也較有可預期性。

儘管日本記者透露，由於最大搖擺州佛羅里達州迅速被川普拿下，菅義偉內閣與外務省做出川普會連任判斷，但檯面上他們仍維持中立。菅義偉昨在眾議院預算委員會說：「美國從歷史來看是多民族國家。我觀察這次選戰，注意到社會分裂情形。日美同盟是日本外交的基本，希望能與下任美國總統好好來往。」

日前有日媒指出，菅義偉正考慮明年1月訪美，但考慮到大選結果可能延宕還有造成動亂，消息顯示日本政府也有延到2月的心理準備。

儘管美國一再遊說日本加入淨網計畫(Clean Network)，在電信商(5G)、應用程式商店、應用程式、雲端、海底電纜等5領域完全排除大陸企業，但10月時日本的答覆是，只願意承諾透過各種法令事實上將華為排除在5G設備供應上之外，不願納入其他陸企也不明言禁止華為，而且婉拒參加淨網計畫，也可看出日本避免過於向川普傾斜意圖。

(中時新聞網)