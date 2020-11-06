台南市新營綜合轉運站進行壓力測試，12月25日試營運。（台南市交通局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市新營綜合轉運站進行壓力測試，12月25日試營運。（台南市交通局提供／劉秀芬台南傳真）

斥資1.3億元打造的台南市新營綜合轉運站，將於12月25日試營運，即日起市府交通局邀集各客運業者進行壓力測試，希望能即時發現問題並擬定解決方案，以迎接首波耶誕、跨年連續假期的交通疏運服務。

交通局局長王銘德指出，新營綜合轉運站是溪北地區重要公共運輸建設之一，未來更是溪北地區重要的交通門戶，提供國道、公路客運、市區公車、計程車、停車場及店鋪等便民轉乘服務。

王銘德說，為預先沙盤推演轉運站啟用後，客運行駛時可能面臨的問題，已邀請統聯、嘉義、新營、漢程等4家客運業者，動員9輛測試車輛、9名駕駛長及十數名工作人員，模擬交通尖峰時段進行壓力測試，各家客運業者隨機進出場，以符合月台運轉真實性。

此外，公運處也一併進行站體緊急發電測試，以謹慎的態度，做好萬全準備，以因應未來可能突發狀況下，還能維持新營綜合轉運站正常運作。

公運處處長吳俁之表示，新營綜合轉運站預計進駐的路線為統聯客運1611、1625、1628等3條國道客運路線，嘉義客運7207、7208及新營客運7407、7408、7410等5條公路客運路線，以及漢程客運橘9、橘9-1、新營客運黃1、黃2、黃3、黃4、黃5、黃6、黃6-1、黃7、棕1、棕2、棕3、棕3-1、新營客運及興南客運(聯營)棕幹線等15條市區公車路線。壓力測試後將持續檢討改進，提供市民最安全、便利的公共運輸服務。

新營綜合轉運站目前由委外營運廠商辦理招商作業，未來試營運期間，交通局也將密切觀察轉運站運作狀況，並協調各進駐業者及委外營運廠商積極因應處理，以提供高效率轉乘服務、便捷舒適的候車環境，一併帶動溪北地區整體發展。

(中時 )