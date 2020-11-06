大陸電商巨頭阿里巴巴和全球第二大奢侈品集團歷峰集團（Richemont），同意向奢侈品網購平台Farfetch投資11億美元。

聲明指出，阿里和歷峰將分別購買3億美元Farfetch可轉換債券。此外，還將向Farfetch China分別投資2.5億美元，合計持有合資公司25％的股份，並擁有將來增持股份的選擇權。

(工商 )