阿里合夥歷峰 砸11億美元投資名牌電商Farfetch 11:002020/11/06 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸電商巨頭阿里巴巴和全球第二大奢侈品集團歷峰集團（Richemont），同意向奢侈品網購平台Farfetch投資11億美元。 聲明指出，阿里和歷峰將分別購買3億美元Farfetch可轉換債券。此外，還將向Farfetch China分別投資2.5億美元，合計持有合資公司25％的股份，並擁有將來增持股份的選擇權。 (工商 ) #Farfetch #歷峰 #奢侈品 #阿里 #合夥 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 HAPPY GO攜八電商 備戰雙11 04:102020/11/05 投資理財 麗峰實業人頭房貸套利吸金 6人起訴 12:082020/11/05 社會 拜登勝券在握 陸港股漲慶賀 04:102020/11/06 焦點新聞 《半導體》外資連3買 台積電本周天天漲 10:162020/11/06 財經 競選廣告拜登砸70億 川普30秒花500萬美元 04:102020/11/06 國際大事 天貓下架iPhone 12 醞釀雙11放驚喜大招 04:102020/11/06 全球財經 《國際產業》貝佐斯再賣逾30億美元亞馬遜股票 今年逾百億入袋 11:252020/11/05 財經 法遵科技全球投資額 今年上半年狂勝過去三年 04:102020/11/06 全球財經 專家傳真－聯電與美國司法部之 美光營業秘密案認罪協商的啟示 04:102020/11/06 專題周報 十四五磁吸外資 共享大陸市場 04:102020/11/06 焦點新聞 財經熱門新聞 搶老美肥單 台積電死敵將供應陸企5奈米晶片 - 財經 拜登來了 大陸暗爽？謝金河爆半導體股洩玄機 - 要聞 拜登是美中關稅戰終結者？ 幕僚回應吐新詞 - 財經 川普敗了 對台股傷害有多大？答案終曝光 - 財經 陸半導體連成熟製程都不如台積電 業界曝最大差別 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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