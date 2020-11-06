美股持續造好，道指昨晚收盤大漲542點或1.9％，報28,390點；納指漲2.59％。亞太股市今早造好。港股昨日大漲逾八百點後，今早仍開高。恒指開高54點，報25,750點；國企指數開高13點，報10,491點。

個股方面，阿里巴巴股價今早開低4％報282.8港元。友邦開高2.1％報82港元。

比亞迪開高2.9％報203港元，升穿200港元關卡創下新高。

(工商 )