恒指開高54點 阿里巴巴股價今早開低4％ 11:002020/11/06 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美股持續造好，道指昨晚收盤大漲542點或1.9％，報28,390點；納指漲2.59％。亞太股市今早造好。港股昨日大漲逾八百點後，今早仍開高。恒指開高54點，報25,750點；國企指數開高13點，報10,491點。 個股方面，阿里巴巴股價今早開低4％報282.8港元。友邦開高2.1％報82港元。 比亞迪開高2.9％報203港元，升穿200港元關卡創下新高。 (工商 ) #股價 #造好 #港元 #阿里巴巴 #恒指 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《期貨》三大期指續揚 11月台指期開高51點 09:082020/11/06 財經 阿里Q3財報 淨利跌六成 04:102020/11/06 全球財經 陸港白馬股瘋漲 多檔創高 04:102020/11/06 全球財經 美股上演慶祝行情 台股早盤開高挑戰萬三關卡 09:142020/11/06 財經 熱門股－旺矽 法人轉買股價飆高 04:102020/11/06 證券．權證 馬雲三奪陸首富 螞蟻10股東進榜 04:102020/11/06 焦點新聞 5G題材夯 富邦科技ETF搶手 04:102020/11/06 產業特刊 《盤中解析》美股大漲 台股逼近萬三 10:332020/11/06 財經 股價指數期貨贏家專欄－歐美市場觀望資金 流向亞股 04:102020/11/06 證券．權證 富比世中國富豪榜 馬雲又稱霸 04:102020/11/06 全球財經 財經熱門新聞 搶老美肥單 台積電死敵將供應陸企5奈米晶片 - 財經 拜登來了 大陸暗爽？謝金河爆半導體股洩玄機 - 財經 川普敗了 對台股傷害有多大？答案終曝光 - 財經 陸半導體連成熟製程都不如台積電 業界曝最大差別 - 財經 一場大災難引爆 羅傑斯警告：下次熊市此生最慘烈 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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