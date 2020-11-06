陸股三大指數微幅開高 深成指漲0.27％ 10:592020/11/06 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陸股開盤後走低，上證指數開盤報3,326點，漲6點或0.19％；現報3,315點，跌4點或0.15％；深成指數開盤報13,932點，漲38點或0.27％；現報13,866點，跌27點或0.2％；創業板指數開盤報2,798點，漲10點或0.38％；現報2,781點，跌6點或0.22％。 從盤面上看，有色金屬、化工、煤炭、鋼鐵股靠穩；水泥、金融、石油、電力、房地產股走低。 (工商 ) #開盤 #現報 #陸股 #深成指 #走低 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 衝破彭淮南防線！台幣暴漲3.8角 驚現28.4元 09:352020/11/06 財經 《國際金融》不甩選舉紛爭 歐股收漲1.05％ 09:432020/11/06 財經 《期貨》三大期指續揚 11月台指期開高51點 09:082020/11/06 財經 美股上演慶祝行情 台股早盤開高挑戰萬三關卡 09:142020/11/06 財經 陸港白馬股瘋漲 多檔創高 04:102020/11/06 全球財經 華為拖累 大立光10月沒熱度 04:102020/11/06 財經要聞 科技業火熱 陸股喜上加喜 04:102020/11/06 投資理財 《商情》股市走強 亞洲天然橡膠全面彈高 10:002020/11/06 財經 股價指數期貨贏家專欄－歐美市場觀望資金 流向亞股 04:102020/11/06 證券．權證 人民幣在岸價 兩年半新高 04:102020/11/06 財經要聞 財經熱門新聞 搶老美肥單 台積電死敵將供應陸企5奈米晶片 - 財經 拜登來了 大陸暗爽？謝金河爆半導體股洩玄機 - 財經 川普敗了 對台股傷害有多大？答案終曝光 - 財經 陸半導體連成熟製程都不如台積電 業界曝最大差別 - 財經 一場大災難引爆 羅傑斯警告：下次熊市此生最慘烈 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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