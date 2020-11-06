陸股開盤後走低，上證指數開盤報3,326點，漲6點或0.19％；現報3,315點，跌4點或0.15％；深成指數開盤報13,932點，漲38點或0.27％；現報13,866點，跌27點或0.2％；創業板指數開盤報2,798點，漲10點或0.38％；現報2,781點，跌6點或0.22％。

從盤面上看，有色金屬、化工、煤炭、鋼鐵股靠穩；水泥、金融、石油、電力、房地產股走低。

(工商 )