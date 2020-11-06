科技部今日公布「108年全國科技動態調查結果」，調查結果顯示，108年全國研發經費及研發人力雙雙呈現顯著成長，其中全國研發經費為新台幣6,608億元，較107年成長7.3％，且研發經費占GDP比率續創新高，達到3.5％的歷年高峰。

科技部表示，108年全國研發經費中，來自民間部門研發經費為5,407億元，較上年成長8.1％，而來自政府部門研發經費為1,201億元，較上年成長3.7％，其中民間部門研發經費占全國研發經費之比率為81.8％。

雖然我國研發經費的成長主要受惠於企業研發力道持續增加，然而政府部門對於國防、航太及基礎研究等研發資源挹注之提升，亦對我國研發投入產生一定程度之貢獻。

就研發類型而言，108年技術發展為4,647億元，占全國研發經費比率為70.3％，較107年成長8.2％，在各類型中成長幅度最高；應用研究為1,500億元，成長率6.0％，占比為22.7％；至於基礎研究部分，108年為461億元，成長率2.6％，占比則為7.0％。

觀察歷年資料可發現，我國研發經費約八成以上由企業部門執行，企業研發活動偏向製程改善與新產品開發，主要著重在技術發展，而政府及高教部門則以強化前瞻與長期創新能量與核心自主研發能力為主，大力投注研發資源於基礎研究發展，並為因應工業4.0、人工智慧、物聯網等國際科技創新趨勢，調整研發資源配置於5+2相關產業的轉型與升級，以期與民間部門形成互補角色，成為產業數位化的重要推力，進而使公私部門達到相輔相成之效果。

(工商 )