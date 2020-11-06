新北市汐止區北山大橋機車引道今（6日）上午8時許接連發生4起機車車禍，共波及11台機車、造成3人手腳輕微擦傷。（翻攝照片）

新北市汐止區北山大橋機車引道今（6日）上午8時許接連發生4起機車車禍，共波及11台機車、造成3人手腳輕微擦傷。（翻攝照片）

新北市汐止區北山大橋機車引道今（6日）上午8時許接連發生4起機車車禍，共波及11台機車、造成3人手腳輕微擦傷，其中1人送醫救治，並無生命危險，警方初步研判都與未注意車前距離有關，詳細車禍原因待進一步釐清。

第1起車禍發生於8時14分造成4台機車追撞，所幸僅有車損並無人員傷亡，由於該起車禍接連引發另外3起車禍，第2起發生於8時20分，有2台機車擦撞，造成1人手腳輕微擦傷並未送醫。

第3起發生於8時31分，3台機車再度追撞，造成2人手腳輕微擦傷，其中1人手腳輕微擦傷，送醫救治。第4起發生於8時37分，2台機車擦撞，僅有車損、無人員傷亡。

警方指出，車禍當時立即派遣線上巡邏網及附近交通崗前去協助排除車禍，並在場疏導交通，第一時間封閉機車引道，並由員警指揮後續車輛改道，並通知新北交控中心、警察廣播電台，通知用路人改道，最後一起車禍於9時15分排除恢復通行，詳細車禍原因待進一步釐清。

(中時 )