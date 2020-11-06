《CNN》駐白宮記者阿科斯塔（Jim Acosta）於Twitter發文。（圖／翻攝自Twitter）

美國總統大選雖仍在開票階段，但原本形勢一度看好的川普，在多個搖擺州瞬間遭到翻盤。民主黨總統候選人拜登今日宣示，他無疑將成為最後贏家；川普隨後則開記者會，痛批對手竊取大選，並表示若計算合法選票他早就贏了。美國駐北愛爾蘭特使穆瓦尼（Mick Mulvaney）表示，川普可能再戰2024年總統大選，並表示有人透露川普已與助手討論相關話題。

《CNN》駐白宮記者阿科斯塔（Jim Acosta）在Twitter發文，指出有一位顧問跟他說，川普已經在跟身邊助手討論再度角逐2024年大選的話題，但沒明確表態川普是否會這麼做。

不僅如此，根據《愛爾蘭時報》（The Irish Times）報導，前白宮代理幕僚長穆瓦尼（Mick Mulvaney）表示，川普的個性不喜歡輸，若他這次真的輸給拜登，2024年他「絕對」（absolutely）會再捲土重來；屆時，川普也比現在的拜登還要年輕。穆瓦尼在都柏林智庫「國際與歐洲事務研究所」（ Institute for International and European Affairs）網路研討會指出，自己絕對希望川普繼續參政，並絕對會將川普列在2024年總統大選候選名單中。

此外，穆瓦尼也直言，川普是一個「非常精力充沛的74歲老人」（very high-energy 74-year-old），如果川普這次輸了，他一定會再度參選2024年或2028年大選。

消息一出，網友紛紛回應：「川普未必會輸，現在討論2024不合邏輯」、「上瘾了」、「那是不可能的事情。因為年紀太大了。我寧願讓龐佩歐出來選。龐佩歐當國務卿，解決了中歐的問題，又與從來不結盟的印度結盟。日本也增加軍備成軍。允許日本擴軍。他的合縱連橫能力比川普更好了。因為川普是生意人出身。政治鬥爭搞不來」。

(中時新聞網)